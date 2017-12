Städteregion.

Nach mehr als 50 Jahren tritt er in den Ruhestand: Am kommenden Donnerstag wird Franz Jansen als Geschäftsführer der Sparkassen Immobilien GmbH Aachen (S-Immo) verabschiedet. Vor seinem offiziellen Ausscheiden hat der 66-Jährige mit unseren Redakteuren Hermann-Josef Delonge und René Benden über die Entwicklungen auf dem Miet- und Immobilienmarkt in der Städteregion gesprochen.