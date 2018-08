Städteregion.

Die Zeiten, in denen das Hauptzollamt mit einem Großaufgebot Baustellen abriegelte und kontrollierte, sind vorbei. Zumindest fast. Denn was früher die Regel war, ist heute nur noch die Ausnahme. „Der hohe Personalaufwand stand einfach in keiner vernünftigen Relation mehr zum erzielten Ergebnis“, berichtet Markus Steffens.