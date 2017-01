Aachen/Weisweiler.

„Liebe Yoginis, liebe Yogis, bedingt durch einen anstehenden beruflichen Wechsel, der auch eine geographische Veränderung mit sich bringen wird, werde ich in 2017 in Kirchheim keine weiteren Yogakurse mehr anbieten. Letzte Chance mit mir als Kursleiter Yoga zu praktizieren, ist der Workshop im Februar über Herzratenvariabilitäten im Yogaloft in Kirchheim.“ Das hat Yogalehrer Frank Wolff am 29. Dezember auf seiner Facebookseite mitgteilt.