Die Beratung ist kostenlos

Die Beratung von „Frauen helfen Frauen“ ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Ohne das Einverständnis der Betroffenen werden keine Informationen an die Polizei oder andere Institutionen weitergegeben – auch dann nicht, wenn die Beamten die Beratung vermittelt haben.

Die Interventionsstelle ist in Aachen an der Theaterstraße 42 zu finden und erreichbar unter Telefon 902416. In Alsdorf ist die Beratungsstelle an der Otto-Wels-Straße 2b erreichbar unter Telefon 02404/91000.