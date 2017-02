Auch vom Bund gibt es Geld für Investitionen

Neben den Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erhält die Städteregion auch vom Bund Gelder für die Verbesserung der Infrastruktur, die zum Teil in den Schulen eingesetzt werden können. Aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm rechnet die Verwaltung mit Zuschüssen in Höhe von 5,05 Millionen Euro, die an die Einbringung eines zehnprozentigen Eigenanteils gekoppelt sind.

Eine erste Maßnahmenliste wurde erstellt, als das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ noch nicht bekannt war. Bereits begonnene bzw. geplante Projekte sind die energetische Gebäudesanierung auf dem Jugendzeltplatz Tiefenbachtal (225.000 Euro), die Sanierung von Teilen des Daches am Haus der Städteregion (650.000 Euro), der Einbau von Energieüberwachungsanlagen in städteregionalen Gebäuden (80.000 Euro) und die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage in der Kita Mauerfeldchen in Würselen (180.000 Euro).

Weil andere Projekte nun über „Gute Schule 2020“ finanziert werden können, sollen die folgenden neu ins das Kommunalinvestitionsförderprogramm aufgenommen werden: der Neubau von zwei Kindertagesstätten in Monschau-Konzen (2,2 Millionen Euro) und Roetgen (1,78 Millionen Euro) in den Jahren 2017 und 2018.

Mit 500.000 Euro will sich die Städteregion zudem an der Anschaffung eines Elektrobusses beteiligen. Damit wären die Fördermittel und der Eigenanteil ausgeschöpft.