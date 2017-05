Städteregion.

Wie sagt man doch so schön: „Gemeinsam sind wir stärker.“ Das ist zweifellos eine schon etwas ältere Weisheit, aber in der Städteregion hat sie längst noch nicht jeder verinnerlicht. So zeigte sich Thomas König denn auch angenehm überrascht, als in der Bürgermeisterkonferenz die Idee geboren wurde, ein Gewerbeflächenkonzept für die gesamte Städteregion und ihre zehn Kommunen zu entwickeln.