Gesucht wird die beste Schülervertretung in der Städteregion

Aachen. Um die Schülervertretungen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, lädt die Städteregion Aachen am Mittwoch, 15. März, Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen in Stadt und Städteregion zum Schülervertretungstag (SV-Tag) in den Aachener Tivoli ein.

Informationen und Anmeldungen Interessierte Schülervertreter können sich noch bis Mittwoch, 8. März, zum SV-Tag anmelden. Die Online-Anmeldung und alle Informationen zum SV-Tag findet man unter: www.dasgeht.de/sv-tag-2017. Weitere Auskünfte zur Veranstaltung erteilen Ines Alberding, Sina Jansen und Florian Weyand unter Telefon 0241/51984325 gerne.

Die Jugendlichen können dort ein kostenloses Fortbildungsangebot nutzen und sich vernetzen: Praxisnahe Workshops bieten Informationen rund um die Arbeit in der SV mit Themen wie Projektmanagement, Rechte und Pflichten, Öffentlichkeitsarbeit, Rhetorik oder Teamarbeit.

Auch für die SV-Lehrer gibt es einen Workshop. Um zu erfahren, was andere Schülervertretungen machen, sich zu guten Ideen auszutauschen oder gemeinsame Projekte zu starten, können die Jugendlichen die „Regionalrunde“ für den schulübergreifenden Austausch nutzen. Außerdem zeichnet die städteregionale Koordinationsstelle für Jugendpartizipation am Tivoli die beste SV der Städteregion Aachen 2017 aus.

Der SV-Tag findet einmal pro Jahr statt. Die Organisation übernehmen Ines Alberding, Sina Jansen und Florian Weyand von der Koordinationsstelle Jugendpartizipation im Bildungsbüro der Städteregion.

Gefördert durch die EU

Tatkräftige Unterstützung bekommen sie dabei von der Bezirksschülervertretung der Städteregion und der amtierenden „Besten SV“ von der Mädchenrealschule St. Ursula in Monschau. Gefördert wird der SV-Tag durch das Programm „Erasmus+ Jugend in Aktion“ der Europäischen Union.

Schülervertreter bringen die Perspektive von Kindern und Jugendlichen in den Gremien der Schule ein. Das ist eine spannende und verantwortungsvolle Arbeit, die Einsatz, Durchhaltevermögen und natürlich viele Kompetenzen erfordert: „Wir organisieren Projekte und Veranstaltungen, reden vor großen Menschengruppen und setzen uns für die Rechte unserer Mitschüler ein“, erklärt der 17-jährige Max. Er ist in der Schülervertretung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen und in der Bezirksschülervertretung aktiv. „Dazu kommt die Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der Schule. Kurz: SV-Arbeit ist Mitbestimmung und gelebte Demokratie.“

Im Schulgesetz verankert

Dass Jugendliche in der Schule mitbestimmen dürfen, ist im Schulgesetz verankert. Schülervertreter setzen sie sich für die fachlichen, kulturellen, politischen und sozialen Interessen der Schüler ein. Die Aktivitäten reichen von Willkommensaktionen für Fünftklässler über Unterstufenpartys bis zur Gestaltung von Projektwochen.