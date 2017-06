In der Eifel gibt es große Veränderungen

Die Schullandschaft in der Nordeifel hat in den vergangenen Jahren großen Veränderungen erfahren. Als Reaktion auf sinkende Schülerzahlen und eine rückläufige Nachfrage laufen die Realschule und die Hauptschule in Monschau zum Ende des Schuljahres 2017/18 aus und werden geschlossen. Die Hauptschule Simmerath war bereits im September 2013 nach Monschau umgezogen.

Im Gegenzug wurde am 4. September 2013 die Sekundarschule Nordeifel eröffnet, die ihren Hauptstandort in Simmerath und einen zweizügigen Nebenstandort in Hürtgenwald Kleinhau hat.

Der Schulverband Nordeifel wurde ebenfalls im Jahr 2013 gegründet, um als gemeinschaftlicher Träger ein Angebot für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses sicherzustellen. Dies soll durch den Betrieb der Sekundarschule in Simmerath und Hürtgenwald Kleinhau gewährleistet werden.

Weil der Betrieb aber nicht kostendeckend ist, zahlt die Städteregion derzeit und bis mindestens 2022 einen Zuschuss von jährlich 320.000 Euro an den Schulverband.