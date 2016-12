Städteregion und Kommunen setzen auf „e2watch“

Um eine möglichst optimale energetische und damit wirtschaftliche Betriebsführung ihrer Gebäude zu erreichen, hat die Städteregion in Kooperation mit der Regio IT und gemeinsam mit den zehn regionsangehörigen Kommunen das Pilotprojekt „e2watch“ initiiert. Es wird zu 90 Prozent mit Mitteln, die der Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zur Verfügung stellt, finanziert. Für die Zeit bis Ende 2017 sind insgesamt 80.000 Euro veranschlagt worden.

Bei „e2watch“ geht es um den Einbau von Energieüberwachungsanlagen, die eine Erfassung der Verbräuche von Wasser, Strom und Wärme in sehr kurzen Zeitintervallen sowie die rasche Feststellung von Störungen – beispielsweise Wasserrohrbrüche – ermöglicht.

In der Pilotphase ist von jeder Stadt und Gemeinde jeweils ein Objekt „aufgeschaltet“. Es handelt sich um die Grundschulen Annapark (Alsdorf) und St. Barbara (Baesweiler), die Realschule Patternhof (Eschweiler), die Grundschulen Straß (Herzogenrath), Konzen (Monschau) und Roetgen, die Kalltalschule Lammersdorf (Simmerath), die Grundschule Breinig (Stolberg), die Elmar-Harren-Sporthalle (Würselen) und die Martinusschule in Baesweiler.

In einem zweiten Schritt sollen folgende Immobilien hinzukommen: die Berufskollegs Alsdorf, Simmerath, Stolberg, Eschweiler und Her-zogenrath, die Roda-Schule Herzogenrath, die Regenbogenschule Stolberg, Erich-Kästner-Schule und Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler, das Katastrophenschutzzentrum Simmerath, das Straßenverkehrsamt Würselen und das Haus der Städteregion in Aachen.