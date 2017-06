Energieeffizienz-Netzwerk auf den Weg bringen Von: Christoph Hahn

Letzte Aktualisierung: 2. Juni 2017, 16:00 Uhr

Städteregion. Wissen vermehren, indem es geteilt wird: Das ist das Ziel des Energieeffizienz-Netzwerks, das die in Stolberg ansässige Energie- und Wasser-Versorgung (EWV) am kommenden Donnerstag, 8. Juni, zusammen mit 22 Städten und Gemeinden auf den Weg bringen will.