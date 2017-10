Erste Berechnungen sprechen für E-Autos

Im Laufe des ersten Quartals 2018 will die Städteregion der Politik eine detaillierte Auswertung zum Einsatz aller von ihr „bewirtschafteten“ Fahrzeuge vorlegen.

Eine beispielhafte Berechnung, die allerdings keinen repräsentativen Charakter hat, gibt es schon. Bei dieser wurden die sieben Fahrzeuge, die am Verwaltungshauptstandort in der Zollernstraße für den Außendienst zur Verfügung stehen, berücksichtigt. Demnach legt jedes dieser Fahrzeuge pro Tag im Durchschnitt 61 Kilometer zurück. 79 Prozent aller Fahrten liegen bei unter 60 Kilometern und kämen somit laut Verwaltung auch für ein Elektroauto in Frage.

Für weitere Strecken müssten hingegen Hybridfahrzeuge angeschafft werden. Ein solches hat Helmut Etschenberg nach eigenem Bekunden auch für seinen dienstlichen Gebrauch ins Auge gefasst.