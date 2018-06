Städteregion - „Ein Förderschulsystem, das über hundert Jahre alt ist“

Drei Förderschulen für „geistige Entwicklung“

Die Städteregion ist derzeit Trägerin von insgesamt 19 Schulen. Dazu zählen Berufskollegs, Förderschulen, die Schule für Kranke und zwei Weiterbildungskollegs. Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ gibt es in der Städteregion drei. Neben der Regenbogenschule in Stolberg sind das die Kleebachschule in Aachen-Eilendorf und die Roda-Schule in Herzogenrath.