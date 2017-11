Städteregion.

Angehende Physik- und Informatiklehrer können sich freuen: In Sachen Berufschancen dürften sie von allen Referendaren die besten Karten haben. „Insbesondere die Informatik-Referendare hier im Bezirk kann ich an einer Hand abzählen“, sagte Manfred Egerding, zuständiger Personalrat des Philologen-Verbandes Nordrhein-Westfalen in der Bezirksgruppe Aachen.