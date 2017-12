Die ersten Fördergelder sollen bald fließen

Bis zum Jahr 2020 soll die „Radstrategie Städteregion Aachen“ umgesetzt sein. Insgesamt wird der Ausbau der radtouristischen Infrastruktur rund 5,8 Millionen Euro kosten. 4,6 Millionen Euro wird das Land NRW übernehmen, der städteregionale Eigenanteil wird bei etwa 1,2 Millionen Euro liegen. Die Kommunen sollen sich mit zehn Prozent an „ihrem“ Projekt beteiligen.

Noch im Dezember erwartet Städteregionsrat Helmut Etschenberg den Bewilligungsbescheid über insgesamt rund 1,6 Millionen Euro für die geplanten Projekte im Nordkreis sowie Eschweiler und Stolberg. Der Antrag für die Projekte in der südlichen Städteregion wird jetzt eingereicht, mit der Bewilligung wird in den nächsten Monaten gerechnet.

Am Mittwoch wird sich der städteregionale Tourismus- und Kulturausschuss mit dem Thema befassen, tags drauf der Städteregionsausschuss und am Donnerstag, 14. Dezember, der Städteregionstag. Die öffentlichen Sitzungen im Städteregionshaus an der Zollernstraße in Aachen beginnen jeweils um 16 Uhr.