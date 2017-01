Stiftung hat bundesweit 220 lokale Partner

Beim „Haus der kleinen Forscher“ handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung, die sich seit 2006 für eine bessere Bildung von Kindergarten- und Grundschulkindern in Naturwissenschaften, Mathematik und Technik einsetzt. Die nach eigener Aussage bundesweit größte Frühbildungsinitiative hat 220 lokale Netzwerkpartner, zu denen auch die Städteregion mit dem von Gabriele Roentgen geleiteten Bildungsbüro und die „Bildungsengel“ gehören.

Neben der Hermannschule in Stolberg gibt es städteregionsweit weitere neun Grundschulen, an denen Deutsch-Intensivkurse mit dem Projekt „Haus der kleinen Forscher“ kombiniert werden. Es sind die Grundschulen Annastraße, Beeckstraße, Düppelstraße, Passstraße, Karl-Kuck-Straße und Forster Linde (alle in Aachen) sowie die Barbaraschule in Eschweiler, die Barbaraschule in Baesweiler und die Wurmtalschule in Würselen.