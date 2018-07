An Samstagen gibt es einen eingeschränkten Vor-Ort-Service für Bürger

Das Callcenter ist zu den Öffnungszeiten des Straßenverkehrsamtes unter 0241/5198-6500 zu erreichen: montags 7.30 bis 15 Uhr; dienstags 7.30 bis 12.30 Uhr; mittwochs 7.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr; donnerstags 7.30 bis 15 Uhr; freitags 7.30 bis 12.30.

Samstags ist das Callcenter nicht besetzt. An diesem Tag bietet das Straßenverkehrsamt an der Carlo-Schmid-Straße 4 in Würselen (Gewerbegebiet Aachener Kreuz) aber einen eingeschränkten Service der Zulassungs- und Führerscheinstelle für die Bürger an, nicht jedoch

für Autohändler und professionelle Zulassungsdienste. Auch werden keine spezialrechtlichen Fälle bearbeitet. Dazu gehören etwa Ausfuhren (internationale Zulassungen), Bewohnerparkgenehmigungen oder Wiedererteilung nach Entzug der Fahrerlaubnis.