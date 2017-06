Städteregion.

Über allem steht das eine Ziel: „Wir möchten Menschen mit Handicap eine Teilhabe am Arbeitsleben und damit an der Gesellschaft ermöglichen“, betont Fredi Gärtner. Und wenn der Leiter der Sozialen Dienstes das so sagt, dann hat er die derzeit rund 1230 Frauen und Männer mit einer geistigen oder psychischen Behinderung im Blick, die die Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH (CBW) beschäftigt.