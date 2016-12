Bildungsangebote für Flüchtlinge besser vernetzen Von: Jutta Geese

Letzte Aktualisierung: 21. Dezember 2016, 15:01 Uhr

Städteregion. In Sachen Bildung zieht die Region seit vielen Jahren an einem Strang. Und das tut sie auch jetzt, da es um die Integration von Flüchtlingen in Kitas und Schulen, Hochschulen und duale Ausbildung geht.