Städteregion - „Bienenweiden“ ersetzen an Schulen den öden Rasen

Zwischen 600 und 4300 Quadratmeter groß

An folgenden Schulen werden Bienenweiden angelegt: Berufskolleg Gestaltung und Technik sowie Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen (4300 Quadratmeter), Berufskolleg Simmerath (3900), Förderschule Astrid-Lindgren in Eschweiler (3200), Förderschule Kleebachschule in Aachen (2500), Berufskolleg Herzogenrath (2200), Berufskolleg Eschweiler (2100), Förderschule Regenbogenschule in Stolberg (1400), Berufskolleg Stolberg (1100) und Weiterbildungskolleg in Würselen(600).