Städteregion.

Man kann sicherlich nicht behaupten, dass die CDU in der Städteregion gerade gute Zeiten erlebt. Der Stachel, den die Wähler am 14. Mai bei der Landtagswahl gesetzt haben, sitzt immer noch tief: Mit Ulla Thönnissen, Hendrik Schmitz und Axel Wirtz verloren drei von vier Abgeordneten ihr Mandat an die SPD-Konkurrenten.