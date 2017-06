Städteregion.

Der Titel könnte durchaus missverstanden werden: „Braucht Selbsthilfe Regeln?“, heißt es da in der Einladung zu einer Veranstaltung, die das Selbsthilfebüro der Städteregion und die Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes organisieren. Doch um Maßregelung oder das Aufdecken von Missständen wird es am Mittwoch in Eschweiler sicherlich nicht gehen, betonen Astrid Thiel und Astrid Göttgens.