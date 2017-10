Vernissage findet

am Sonntag statt

Die Ausstellung von Anneliese Casteel im Kreuzgang des Monschauer Auklosters, Austraße, findet vom 22. Oktober bis 12. November statt. Die Vernissage ist am Sonntag, 22. Oktober, um 11.30 Uhr. Die Einführung übernimmt Prof. Dr. Michael Schmitz. Die Öffnungszeiten: So., 22., Sa. 28., So., 29. Oktober sowie Sa., 4., So., 5., Sa., 11. und So. 12. November 2017, jeweils von 11 bis 17 Uhr.