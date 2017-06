Alemannia-Prozess: Kraemers schwerer Vorwurf gegen die Stadt

Aachen. Der Prozess gegen den früheren Alemannia-Aachen-Geschäftsführer Frithjof Kraemer (44) und einen früheren Controller des Vereins ist am Montagmittag unterbrochen worden.

Das Aachener Landgericht, die beiden Angeklagten und ihre Verteidiger verhandeln nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber, unter welchen Bedingungen der Prozess abgekürzt werden könnte.

Zwar wurden solche Gespräche in den zurückliegenden eineinhalb Jahren bereits mehrfach ergebnislos geführt, aber der Vorsitzende Richter Matthias Quarch zeigte sich am Montag zuversichtlich, doch noch eine Einigung herbeiführen zu können.

Die Kölner Staatsanwaltschaft wirft Kraemer vor, in seiner Zeit als Alemannia-Geschäftsführer zwischen Herbst 2011 und seiner Kündigung am 31. Oktober 2012 die Insolvenzen dreier Alemannia-Aachen-Gesellschaften verschleppt, in 40 Fällen teils erhebliche Summen veruntreut, (Umsatz-)Steuern hinterzogen und die Stadt Aachen betrogen zu haben.

Dies war das Ergebnis des bis heute andauernden Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit der ersten Alemannia-Insolvenz aus dem Herbst 2012. Dass für den Untergang der Alemannia, der sich allerspätestens Anfang 2012 für diejenigen abzuzeichnen begann, die über die finanzielle Lage des Vereins im Bilde waren, am Ende nur Frithjof Kraemer und der junge Controller verantwortlich gemacht würden, sei „unfair und ungerecht“, wie die Verteidigerin des Controllers erklärte.

Ihr Mandant, zum Zeitpunkt seines Engagements bei Alemannia Aachen „ein Berufsanfänger“, eigne sich nicht „als Sündenbock“. Kraemers Verteidiger erklärte, dass Kraemer die Stadt Aachen keineswegs betrogen habe. Zwar könne es sein, dass die Stadt über ihre Stadionbeteiligungs-GmbH vor der Unterzeichnung des Vertrages über die Umschuldung der Stadionfinanzierung am 31. Mai 2012 von der sich zuspitzenden finanziellen Krise der Alemannia nichts ahnte, aber: „Die Stadt hat vor der Vertragsunterzeichnung auch nicht nach dem aktuellen Verbindlichkeitsstand gefragt“, ließ Kraemer erklären.

Wollte man es also gar nicht so genau wissen? Ein schwerer Vorwurf gegen Stadtverwaltung und Stadtrat. Die sich häufenden Schulden der Alemannia-GmbH habe überdies nichts mit der Übernahme der Schulden aus dem Stadionbau zu tun gehabt, erklärte der Verteidiger.

Kraemers Zeit bei Alemannia Aachen sei insbesondere in den letzten Monaten „eine psychische und emotionale Grenzerfahrung“ gewesen. „Viele Kräfte“ hätten permanent auf ihn eingewirkt, die Stadt hatte ihre Hilfe zugesagt - „hätte Herr Kraemer in dieser Situation einen Insolvenzantrag stellen sollen?“, sagte sein Verteidiger.

Die Anwältin des Controllers erklärte, bei Alemannia Aachen hätten in der Krise 2012 „viele Akteure aus Politik, Sport und Wirtschaft“ mitgemischt. In der Tat bestätigte Staatsanwalt René Seppi, dass die Stadt Aachen „bis an den Rand dessen gegangen ist, was eine Stadt“ für ein mittelständisches Unternehmen „möglich machen darf.“

Am Mittwoch will Richter Quarch mitteilen, ob es eine Einigung zwischen Gericht, Angeklagten und Staatsanwaltschaft gegeben hat. Das Ergebnis einer solchen Einigung könnte eine Geld- und/oder Bewährungsstrafe für Kraemer und den Controller sozusagen als Belohnung für ein umfassendes Geständnis sein - wenn es denn eines abzulegen gibt.