Aachen/ Nordkreis - Aktuelle Warnung für die Städteregion: Betrüger mit dreister Masche

Aachen/ Nordkreis.

Die Masche ist immer dieselbe: Dreiste Betrüger rufen meist ältere Mitbürger an und geben sich als Polizisten aus. Sie versuchen ihren Opfern weiszumachen, sie seien akut von einem Einbruchsversuch bedroht und sollten ihre Wertsachen deshalb der Polizei übergeben. Reihenweise versuchten es Betrüger seit Sonntagabend in der Städteregion - in einer besonders unverfrorenen Variante.