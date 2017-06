Städteregion.

Von der Verwaltungsspitze erhält die Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grenzregion Lob in höchsten Tönen, in der Politik hingegen wird mitunter offen die weitere Unterstützung durch die Städteregion in Frage gestellt. In diesem aktuellen Spannungsfeld macht Luise Clemens ihre Arbeit. Und wundert sich über so manche Kritik, die sie für nicht gerechtfertigt hält.