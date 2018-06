Aachen.

Oslo will im nächsten Jahr den Plan „Autofreie Innenstadt“ umsetzen. Kann die norwegische Hauptstadt Modell für Aachen sein? Mit der Verkehrswende, der auto-freien Innenstadt und urbaner Lebensqualität befasste sich das „Stadtgespräch 2“, zu dem der BDA Aachen (Bund Deutscher Architekten) gemeinsam mit Aachen-Fenster und BDB (Bund Deutscher Baumeister) im Rahmen seiner Reihe „Baukultur im Lust for Life“ in das leerstehende ehemalige Kaufhaus eingeladen hatte.