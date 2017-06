Zweiter Tag bei Pinkpop: Zeichen gegen den Terror

Landgraaf. Peace, Love und jede Menge Musik: Das stand auch beim zweiten Tag des Festivals Pinkpop im niederländischen Landgraaf auf dem Programm. Nach dem Auftritt von Teenie-Star Justin Bieber, der das Festival am Samstag eröffnet hatte, wurde die Musik am Sonntag zunehmend rockiger. Mit von der Partie waren unter anderem Bands wie Amber Run und Imagine Dragons.

Letztere gingen auch auf den Terroranschlag ein, der am Samstagabend in London stattgefunden hatte und forderten die Besucher dazu auf weiterhin friedlich zu feiern. Die wiederum stimmten der Band zu indem sie mit ihren Fingern zahlreiche Peace-Zeichen bildeten und in die Luft hielten.

Am zweiten Festival-Tag traten zudem bekannte Künstler wie Birdy und Sean Paul auf. Zum Abschluss rockte dann die amerikanische Formation Green Day die Bühne. Am Montag geht das Festival mit Auftritten von Sum 41, Liam Gallagher, Passenger und den Headlinern Kings of Leon zuende.