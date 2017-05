Zwei Unfälle auf der A4: Langer Stau die Folge

Merzenich. Nach zwei Unfällen auf der Autobahn 4 in Richtung Aachen hat sich am Mittwochmorgen der Verkehr zwischen dem Kreuz Kerpen und der Anschlußstelle Merzenich auf mehreren Kilometern gestaut.

Um 7.45 Uhr war ein Lastwagen in Höhe Elsddorf in die Leitplanke gekracht und hatte dabei einen weiteren Lkw touchiert. Laut eines Sprechers der Autobahnpolizei Köln hatte der Unfallfahrer aufgrund eines „internistischen Notfalls“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es glücklichweise nicht. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Vermutlich infolge des Rückstaus ereignete sich gegen 8.15 Uhr ein weiterer Unfall. Vier Autos fuhren hier aufeinander. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Autobahnpolizei niemand.

Ab 9.45 Uhr war die Autobahn wieder komplett befahrbar.