Köln - Zwei tödliche Unfälle innerhalb weniger Stunden auf A4

Köln. Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn 4 im Südwesten von Köln sind zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen, auf dem Kölner Ring brach der Verkehr teilweise zusammen. Die A4 wurde zeitweise ab dem Kreuz Köln-West in Fahrtrichtung Olpe gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Zuerst war am späten Montagabend um 23.45 Uhr der Wagen eines 57-Jährigen zwischen dem Kreuz Köln-West und der Rheinbrücke bei Rodenkirchen auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Als der Mann ausstieg, wurde er auf der Fahrbahn von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die A4 auf der Rodenkirchener Brücke wurde in Fahrtrichtung Olpe ab dem Kreuz Köln-Süd für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten waren am Vormittag abgeschlossen, wie die Polizei in Rodenkirchen mitteilte.

Nur wenige Stunden drauf kam es im selben Abschnitt des Kölner Rings im einsetzenden Berufsverkehr zu einem weiteren schweren Unfall auf der A4. Nach Angaben der Polizei waren am Dienstagmorgen im Berufsverkehr mehrere Fahrzeuge aufeinandergefahren, darunter ein Lastwagen. Ein 23 Jahre alter Beifahrer starb dabei.