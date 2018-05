Düsseldorf - Zwei Schwerverletzte durch Messerstiche auf Spielplatz: Festnahme

Düsseldorf.

Durch Messerstiche sind auf einem Düsseldorfer Spielplatz zwei Männer am helllichten Tag schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten acht Personen am Montagnachmittag in Streit, in dessen Verlauf ein 39-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er notoperiert werden musste.