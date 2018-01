Emmerich - Zwei Meschen sind durch Orkan „Friederike” in NRW ums Leben gekommen

Emmerich.

Das Orkantief „Friederike” hat einem Mann in Emmerich am Niederrhein das Leben gekostet. Nach Polizeiangaben von Donnerstag wurde der 59-Jährige auf einem Campingplatz am Rhein in Emmerich-Elten von einem Baum erschlagen. Als Feuerwehrleute den Mann vom Geäst freigeschnitten hatten, stellte ein Notarzt den Tod fest.