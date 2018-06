Zwei Männer sterben bei Straßenbahnunfällen in Köln

Köln. Bei Straßenbahnunfällen am Zülpicher Platz und an der Moltkestraße in der Kölner Innenstadt sind in der Nacht zu Samstag zwei Männer tödlich verletzt worden. Die Bahnfahrer erlitten einen Schock.

Unfall an der Haltestelle Moltkestraße

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Morgen mitteilte, stützte sich gegen 2 Uhr ein vermutlich stark alkoholisierter 55-Jähriger am vorderen Waggon der KVB-Bahn an der Moltkestraße ab. Als diese in Richtung Aachener Straße losfuhr, geriet er offenbar ins Taumeln und stürzte zwischen die Wagen.

Der 49 Jahre alte Bahnfahrer bemerkte dies erst spät, sodass der Mann mehrere Meter mitgeschleift wurde - er starb noch an der Unfallstelle.

Unfall am Zülpicher Platz

Offenbar um seine Freunde auf der anderen Straßenseite auf dem schnellsten Weg zu erreichen, beabsichtige gegen 4.09 Uhr ein 24-Jähiger am Zülpicher Platz über die Kupplung zwischen den beiden Waggons der Straßenbahn zu klettern.

In diesem Moment fuhr die Bahn los, der 24-Jährige stürzte und wurde bis zur nächsten Haltestelle am Mauritiussteinweg mitgeschleift. Auch er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.