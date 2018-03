Düsseldorf - Zustand der NRW-Landesstraßen leicht verbessert

Düsseldorf.

Der Zustand der Landesstraßen hat sich in Nordrhein-Westfalen leicht verbessert. Das geht aus einem Bericht des NRW-Verkehrsministeriums an den Landtag hervor. Waren 2011 noch 39 Prozent der Landesstraßen in einem schlechten Zustand, waren es 2015 nur noch 35 Prozent.