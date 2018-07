Aachen.

Natürlich war es wieder ein launiger Spruch, mit dem sich Ernst Schmachtenberg von seiner Hochschule verabschiedete. Nach all den Würdigungen seiner Verdienste als Rektor der RWTH Aachen habe er eigentlich sagen wollen, „dass das alles doch gar nicht stimmt“, bekannte Schmachtenberg. „Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt sagen will, es kommt schon hin.“