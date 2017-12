Einflussreichster Autor der Bonner Republik

21. Dezember 1917: Heinrich Böll wird in Köln in eine katholische Handwerkerfamilie geboren

1939-45: Wehrmachtssoldat

1942: Heirat mit Annemarie Cech

1951: Preis der Gruppe 47 für „Die schwarzen Schafe“

1954: Erster Besuch in Irland

1961: „Der Spiegel“ bringt eine Titelgeschichte: „Deutschlands erfolgreichster Nachkriegsautor“

1963: Großer Auflagenerfolg mit „Ansichten eines Clowns“

1970: Deutscher PEN-Präsident

1971: „Gruppenbild mit Dame“ – sein in den Augen vieler Kritiker bedeutendster Roman ist eine Aufarbeitung der Nazizeit und des Bombenkriegs

1972: Ein Artikel im „Spiegel“, in dem er die „Bild“-Zeitung angreift, löst eine Hetzkampagne gegen ihn aus. Polizei umstellt sein Haus in Langenbroich, weil er zu Unrecht verdächtigt wird, Terroristen zu verstecken. Nobelpreis für Literatur

1983: Beteiligung an Sitzblockade des US-Militärdepots Mutlangen

16. Juli 1985: Heinrich Böll stirbt in seinem Haus in Langenbroich