Zug der Hambachbahn blockiert: Aktivistin verurteilt

Düren.

Zu einer Geldstrafe von 400 Euro ist am Freitag eine 22 Jahre alte Aktivistin vom Amtsgericht Düren verurteilt worden. Die Frau hatte sich Mitte Dezember unter einer Lok der Hambachbahn in den Gleisen festgekettet und musste von der Polizei in einer aufwändigen Aktion losgeflext werden.