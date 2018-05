Wetter bringt zu Pfingsten viel Sonne, vereinzelt Wolken und Gewitter

Region. Mit viel Sonne zeigt sich das Wetter in NRW zu Pfingsten von seiner besten Seite. Bis 25 Grad würden ab Sonntag nahezu überall im Land erreicht, sagte Meteorologin Sophie Hain vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Essen. Am Pfingstmontag seien 26 Grad möglich.

Perfektes Grillwetter also, denn auch die Abende und Nächte werden allmählich milder.

Dafür müssen die Temperaturen am Freitag und Samstag allerdings noch etwas Anlauf nehmen. Die Nacht zu Samstag ist mit sieben Grad - im Bergland vier Grad - noch recht frisch. Tagsüber klettert die Säule dann zunächst auf 20 Grad.

In der Region rund um Aachen und die Eifel wird es am Pfingstwochenende etwas durchwachsener. Der Freitag zeigt sich noch bewölkt, die Sonne tut sich schwer. Es bleibt aber durchweg trocken. Wie eifelwetter.de berichtet, soll es gegen Nachmittag freundlicher werden und aufklaren. Die Temperaturen steigen auf bis 15 Grad.



Samstag wird es sonniger mit Temperaturen von bis zu 19 Grad im Aachener Raum. Einzelne Wolken bleiben nicht aus, es soll aber trocken bleiben. Auch der Sonntag beginnt mit viel Sonnenschein, im Tagesverlauf bilden sich aber einige Quellwolken. Gegen Nachmittag kann es in der Eifel örtlich zu Gewittern kommen, die Hagel und kräftige Regenschauer mit sich bringen. Nordwestlich der Eifel bleibt es meist trocken.



Am Pfingstmontag klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad, es bleibt aber eine Schauer- und Gewittergefahr. Die Aussicht für Dienstag bleibt ähnlich: Es wird schwülwarm mit einigen Quellwolken, örtlich können es bis zu 27 Grad werden.

Allgemein bleibe es bis zur Wochenmitte so freundlich, lediglich unterbrochen von einzelnen Schauern, so die Expertin. Über der Eifel können jedoch auch teils heftige Gewitter niedergehen.