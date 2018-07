Düsseldorf - Zehntausende an NRW-Behörden gerichtete E-Mails verschwunden

Düsseldorf.

Nach dem Verschwinden von rund 22.500 an die NRW-Landesbehörden gerichteten E-Mails hat das Land mit der Information der Absender über die technische Panne begonnen. Zwar sei der Inhalt der Mails verschollen, es gebe aber Protokolle, in denen die Absender-Adressen erfasst seien, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf.