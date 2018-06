Düsseldorf - Zahl der Auszubildenden in NRW erstmals wieder gestiegen

Düsseldorf.

Die Zahl der Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr erstmals seit 2008 wieder gestiegen - allerdings nur geringfügig. Insgesamt befanden sich Ende 2017 rund 297.500 junge Menschen in einer dualen Ausbildung, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte.