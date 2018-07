Aachen/Münster.

Die Zahl der Asylverfahren in der Region Aachen, Düren, Heinsberg geht leicht zurück. Das teilte das für diese Verfahren zuständige Aachener Verwaltungsgericht am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Nachdem die Aachener Richter 2017 genau 6284 Asylverfahren zu bearbeiten hatten, waren es in der ersten Jahreshälfte 2018 noch 2265.