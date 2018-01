Düsseldorf - Zahl der Arbeitslosen in NRW im Januar gestiegen

Düsseldorf.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zu Beginn des Jahres gestiegen - allerdings geringer als im Januar üblich. Rund 691.000 Menschen waren ohne Beschäftigung, knapp 29.000 mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesanstalt für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei im Januar so niedrig ausgefallen wie seit zehn Jahren nicht mehr.