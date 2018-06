Aachen - Youngsters bei „Pferd & Sinfonie“ bieten märchenhaftes Musikprogramm

Aachen. Mitten im noch menschenleeren Deutsche Bank Stadion steht Enzo, er spielt die weltberühmte Melodie aus Beethovens 9. Sinfonie, die „Ode an die Freude“. Im Sattel von „Casino Royale“ sitzt Johanna Kullmann, schnell haben sich die beiden bei der Probe zu „Pferd & Sinfonie“, dem stimmungsvollen Konzert beim CHIO Aachen, aufeinander eingestellt.

Und doch wird es natürlich ganz anders werden, wenn am Freitagabend, 13. Juli, hier 6000 Menschen sitzen. Aber „die Freude, hier mitwirken zu dürfen, wird überwiegen“, sagt die 14-jährige Dressurreiterin. Und das mit der Nervosität, „das kriege ich schon geregelt.“ Am reiterlichen Vermögen wird’s eh nicht scheitern, Johanna hat ein außergewöhnliches Jahr hinter sich. Unter anderem siegte sie beim „Aachen Dressage Youngsters“ und beim Bundesnachwuchschampionat.

Gerade 15 Jahre alt, ist Enzo Kok längst schon ein echter Star. In der Sat1-Show „Superkids“ brachte er es auf den zweiten Platz, mit seinem großen Idol André Rieu hat er auf der Bühne gestanden, vor allem aber darf er trotz seiner Jugend an der Musikhochschule Amsterdam studieren.

Neu ist die Stadionerfahrung für ihn nicht, hat er doch im letzten Jahr beim Kerkrader Musikfestival WMC im dortigen Fußballstadion gespielt. Und nervös, sei er eigentlich immer – ob vor 50 Leuten oder wie bei „Pferd & Sinfonie“ vor 6000. Es ist stets eine außergewöhnliche Atmosphäre, wenn die Live-Musik des Aachener Sinfonieorchesters auf großartigen Pferdesport trifft. Das liegt neben der Musik an dem Programm, das in diesem Jahr rasant, spektakulär, stimmungsvoll und fabelhaft sein wird, denn so lautet das Motto anno 2018: „Fabelhaft – Märchen, Mythen und Helden“.

Neben Enzo Kok und Johanna Kullmann werden Shetland-Ponys vor dem Sulky ebenso dabei sein wie stolze Araber vom Gestüt Ismer. Die Weltklasse-Voltigierer vom Team Neuss werden zu erleben sein, und es wird eine Kaltbüter-Quadrille des Landgestüts Warendorf geben. Mit der Französin Alizée Froment hat auch ein echter Dressur -Superstar zugesagt – begleitet wird sie von Dirigent Justus Thorau am Flügel.

Tickets gibt es im Vorverkauf beim Kundenservice des Medienhauses Aachen.