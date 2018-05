Mönchengladbach/Viersen - Wurf von Autobahnbrücke: Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach/Viersen.

Nach dem Wurf eines Gegenstandes von einer Autobahnbrücke in Willich am Niederrhein ermittelt die Staatsanwaltschaft Krefeld wegen eines Tötungsdelikts. Am Samstagabend gegen 23 Uhr war die Windschutzscheibe des Fahrzeugs eines 21-jährigen Mannes von einem Gegenstand getroffen worden.