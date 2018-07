Köln - Wohnungen des mutmaßlichen Rizin-Bombenbauers wieder bewohnbar

Köln.

Die von dem mutmaßlichen Rizin-Bombenbauer in Köln genutzten Wohnungen sind wieder bewohnbar. Mit Hilfe von Fachfirmen und in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut seien alle Gegenstände in den Räumen entsorgt und die Zimmer professionell gereinigt worden, teilte der Vermieter, die Kölner Immobilienfirma GAG, am Montag mit. Die Wohnungen waren nach dem Polizeieinsatz versiegelt worden.