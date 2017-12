Baesweiler/Aachen/Niederlande - Wilde Verfolgungsjagd endet in den Niederlanden

Baesweiler/Aachen/Niederlande. In der Nacht zu Donnerstag hat es eine Verfolgungsjagd der Polizei mit mutmaßlichen Autodieben über die A44 und A4 bis in die Niederlande gegeben.

Um 3.32 Uhr bemerkten Polizeibeamte an der Bundesstraße 56 in Puffendorf bei Baesweiler einen weißen Audi, für den eine Fahnung vorlag, berichtet Christof Irrgang von der Bundespolizei Aachen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Der verfolgte Wagen fuhr auf die A44 in Richtung Kreuz Aachen und wechselte anschließend auf die A4 in Richtung Niederlande. Die Polizei heftete sich an die Fersen des Audis und rief weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung hinzu. Kurz darauf bemerkten sie ein weiteres Fahrzeug, einen Golf. Dieser setzte sich vor den Streifenwagen und fuhr Schlangenlinien, um die Beamten von dem Audi abzulenken. Der Fahrer des Audis nutzte die Gelegenheit, um ohne Beleuchtung und mit hoher Geschwindigkeit weiterzufahren. Die Beamten verloren die Wagen schließlich aus den Augen und brachen die Verfolgung ab.

Wir berichten weiter.