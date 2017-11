Informationen

Anreise mit dem Auto: A52, später N280 Richtung Roermond, links auf Sint Wirosingel (N271), dann links auf Keulsebaan/Herkenbosser Weg (N570), hinter Herkenbosch links in Meinweg bzw. A52, Ausfahrt Niederkrüchten (3), B221 Richtung Wegberg, hinter Wassenberg rechts auf L117, später N570 Richtung Roermond, rechts in Meinweg; Parkplätze vor der Bahnlinie. Mit dem Bus ab Roermond: Bus 78 bis Herkenbosch, Meinweg, dann etwa 15 Minuten Fußweg, weiter in Fahrtrichtung, links in Meinweg bis Parkplatz.

Entfernung von Heinsberg circa 17 Kilometer; von Aachen über die Autobahn Richtung Roermond, circa 70 Kilometer.

Einkehr: Besucherzentrum De Meinweg 1 Meinweg 2, NL-6075 NA Herkenbosch, (

Telefonnummer: (00 31) (4 75) 52 85 00 (November bis Februar montags und dienstags geschlossen); Café Restaurant Rijstal Venhof 5 Venhof 2, NL-6075 NE Herkenbosch, (00 31) (4 75) 53 14 95, www.venhof.nl (dienstags geschlossen)

Das Buch zur Wanderung: Die Tour auf dieser Seite ist dem Wanderführer „Naturpark Schwalm-Nette. Erlebnistouren am Niederrhein“ von Birgit Gerlach entnommen. Das Buch ist im Droste Verlag, Düsseldorf, erschienen und kostet 14,99 Euro. Es ist im Buchhandel erhältlich. Es enthält insgesamt 22 Wander- und Radtouren fürs Schwalm-Nette-Gebiet.