„Wheelies“ auf der Landstraße: Zwei Motorradfahrer sterben

Kreis Euskirchen.

Bei drei Motorradunfällen in der Eifel sind am Montagnachmittag innerhalb weniger Stunden zwei Menschen ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Bei Mechernich verunglückte nach waghalsigen Fahrmanövern ein 25-jähriger Mann aus Kall. Bei Blankenheim starb ein Gleichaltriger aus Kaarst, der in einer größeren Gruppe gefahren war.