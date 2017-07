Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in der Region

Aachen/Düren/Heinsberg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer Vorabinformation vor schweren Gewittern in der Städteregion Aachen, im Kreis Heinsberg sowie im Kreis Düren. Die Warnung gilt für die Zeit von 14 Uhr am Mittwochnachmittag bis 6 Uhr am Donnerstagmorgen.