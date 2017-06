Wetterdienst warnt: Schwere Unwetter in Aachen und Region

Aachen. Für Aachen, die Städteregion, den Kreis Heinsberg und den Kreis Düren hat er Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwetter und schwerem Gewitter gewarnt, die von Donnerstagmittag bis Freitagnacht anhalten sollen. Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen ab Mittag von Westen auf.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gelten voraussichtlich von Donnerstagmittag, 22. Juni, ab 12 Uhr, bis Freitag, 23. Juni, bis 3 Uhr morgens.

Ab Mittag werden laut Angaben des DWD vom Westen her teils schwere Gewitter aufziehen. Dabei besteht die Gefahr vor heftigem Starkregen mit mehr als 25 mm Niederschlag in kurzer Zeit sowie zu schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen (mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 120 Kilomtern pro Stunde. Außerdem warnt der DWD vor Hagel mit besonders großen Hagelkörnern mit bis zu fünf Zentimetern Durchmesser. Der Wetterdienst empfiehlt rechtzeitige Vorbereitungen von Schutzmaßnahmen und fordert die Bürger auf, die weiteren wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des DWD.

Bereits am Dienstag wurden in der Städteregion Aachen auffällige Ozon-Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen. Auch am Mittwoch blieben die Werte weiterhin hoch. Schlimmstenfalls kann das Folgen für die Gesundheit haben.