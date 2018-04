Essen - Wetter nimmt Kurs auf sommerliche Temperaturen

Essen.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen nimmt in den kommenden Tagen Kurs von Frühling auf sommerlich. Mitte der Woche könnte etwa im Rheinland und Ruhrgebiet die 25-Grad-Marke geknackt werden, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag.